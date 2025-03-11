نجل ترامب الأكبر يزور صربيا ويلتقي برئيسها

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في منشور على موقع إنستجرام إنه التقى مع دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأمريكي.

وأضاف فوتشيتش، الذي عبر مرارا عن تأييده لسياسات الإدارة الأمريكية الحالية، في المنشور أنه وترامب الابن ناقشا العلاقات بين صربيا والولايات المتحدة.

وقال فوتشيتش "أكدتُ أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين صربيا والولايات المتحدة، وكذلك أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين (وإقامة) مشروعات مشتركة في السنوات المقبلة".

تأتي الزيارة في وقت تحاول فيه صربيا تحقيق توازن بين السعي للحصول على الدعم من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلاقاتها مع روسيا حليفتها التاريخية، والصين المستثمر الرئيسي في البنية التحتية والتعدين والطاقة.

واتفقت الحكومة الصربية وشركة الاستثمار الأمريكية أفينيتي جلوبال ديفيلوبمنت المملوكة لجاريد كوشنر صهر ترامب العام الماضي على بناء فندق في موقع المقر السابق للجيش الشعبي اليوغوسلافي الذي تضرر خلال قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا السابقة عام 1999.