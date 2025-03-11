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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تؤجل احتفالية العاشر من رمضان ويوم الشهيد إلى 17 مارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلنت جامعة أسيوط عن تأجيل الاحتفالية الكبرى لإحياء ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد إلى يوم الإثنين 17 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

وكان من المقرر إقامة الاحتفالية في موعد سابق، إلا أن الجامعة قررت تأجيلها إلى الموعد الجديد حرصًا على إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والضيوف.

ومن المقرر أن تُقام الفعالية في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإداري في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستتضمن كلمات لشخصيات أكاديمية ودينية حول معاني التضحية والفداء، إلى جانب فقرات غنائية وطنية وإنشاد ديني، وتكريم عدد من رموز القوات المسلحة تقديرًا لدورهم في حماية الوطن.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الاحتفالية تأتي في إطار حرص الجامعة على ترسيخ القيم الوطنية واستلهام روح النصر في مواجهة تحديات الحاضر، داعيًا الطلاب إلى التمسك بقيم الانتماء والعمل الجاد من أجل مستقبل الوطن.
 

أحمد المنشاوي أعضاء هيئة التدريس التضحية والفداء الدكتور احمد المنشاوي القوات المسلحة القيم الوطنية