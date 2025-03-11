أسامة السعيد: تقدير ورعاية السيسي لأسر الشهداء رسالة بأن مصر لا تنسى أبناءها

أكد الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لأسر الشهداء والمصابين، وهو ما يعكسه الاجتماعات الدورية التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضورها لمتابعة دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إلى جانب جهود صندوق تكريم الشهداء والمصابين.

وأوضح السعيد، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرعاية المستمرة لأسر الشهداء هي رسالة واضحة بأن مصر لا تنسى أبناءها، وأن الدولة المصرية تكرّم التضحيات التي قُدمت في سبيل الوطن، سواء خلال حرب تحرير سيناء أو في مواجهة الإرهاب، أو حتى أثناء الأزمات الصحية مثل جائحة كورونا، مضيفًا أن تكريم الشهداء ليس مجرد تقليد سنوي، بل التزام ثابت من الدولة، يظهر في سياسات الدعم والرعاية التي تقدم لأسرهم.

وأشار إلى أن حضور الرئيس السيسي لمثل هذه الاجتماعات بشكل دوري يعكس إرادة سياسية واضحة للحفاظ على حقوق أسر الشهداء، وضمان توفير الدعم الكامل لهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

وعن دور صندوق تكريم الشهداء والمصابين، قال السعيد إنه يعد أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لأسر الشهداء، موضحًا أن هؤلاء الشهداء كانوا العائل الرئيسي لأسرهم، وبالتالي فإن الصندوق يعمل على سد الفجوة الاقتصادية التي قد تتركها خسارتهم، لضمان حياة كريمة لأسرهم وأبنائهم، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والمهنية دون عوائق.