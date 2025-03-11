ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تنظيم أطول مائدة إفطار جماعي على شاطئ دهب بمشاركة مئات السائحين

مائدة افطار مدينة
مائدة افطار مدينة دهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الممشى السياحى بمدينة دهب تنظيم أطول مائدة إفطار جماعى على شاطئ البحر بمشاركة المئات من السائحين والمواطنين من كافة الاطياف وذلك في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبمشاركة العديد من رجال الأعمال، وأصحاب المطاعم والمحلات.

يشارك بالفعالية المئات من السائحين والمواطنين المصريين والتى امتدت إلى أكثر من 160 متر على الممشى السياحي وتضمنت المائدة وجبات فاخرة وعصائر، وحلويات، وزجاجات مياه .

482357462_1061640875991440_672013864428312782_n
482357462_1061640875991440_672013864428312782_n

وتقام  تلك المائدة كل عام فى الشهر الكريم ويحرص السائحون من مختلف الجنسيات على المشاركة في هذه المائدة جنبا الى جنب مع مواطني مدينة دهب بكافة اطيافهم.

وقد تم اعداد وجبات تكفي لنحو 2000 فرد من كافة أطياف المجتمع السيناوي والسائحين وذلك في اطار التأكيد علي روح المودة والتعاون بين مواطني سيناء بمختلف طوائفهم، وتعبيرا  عن مدى  الترحيب بالسائحين  الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الإفطار الجماعي، وإعجابهم بروح التعاون والود بين المصريين بشكل عام، ومواطني جنوب سيناء بشكل خاص.

483881153_1061641062658088_7623363426388572488_n
483881153_1061641062658088_7623363426388572488_n
482251851_1061640925991435_3495984270482587174_n
482251851_1061640925991435_3495984270482587174_n
483501285_1061641015991426_5703987937333068287_n
483501285_1061641015991426_5703987937333068287_n
483881153_1061641062658088_7623363426388572488_n
483881153_1061641062658088_7623363426388572488_n
482358691_1061640909324770_6070753473273188892_n
482358691_1061640909324770_6070753473273188892_n
482247473_1061641172658077_1366767726825501676_n
482247473_1061641172658077_1366767726825501676_n
افطار جماعي أطول مائدة إفطار الشهر الكريم الممشى السياحي خالد مبارك محافظ جنوب سيناء المواطنين المصريين