بالصور.. تنظيم أطول مائدة إفطار جماعي على شاطئ دهب بمشاركة مئات السائحين

شهد الممشى السياحى بمدينة دهب تنظيم أطول مائدة إفطار جماعى على شاطئ البحر بمشاركة المئات من السائحين والمواطنين من كافة الاطياف وذلك في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبمشاركة العديد من رجال الأعمال، وأصحاب المطاعم والمحلات.

يشارك بالفعالية المئات من السائحين والمواطنين المصريين والتى امتدت إلى أكثر من 160 متر على الممشى السياحي وتضمنت المائدة وجبات فاخرة وعصائر، وحلويات، وزجاجات مياه .

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وتقام تلك المائدة كل عام فى الشهر الكريم ويحرص السائحون من مختلف الجنسيات على المشاركة في هذه المائدة جنبا الى جنب مع مواطني مدينة دهب بكافة اطيافهم.

وقد تم اعداد وجبات تكفي لنحو 2000 فرد من كافة أطياف المجتمع السيناوي والسائحين وذلك في اطار التأكيد علي روح المودة والتعاون بين مواطني سيناء بمختلف طوائفهم، وتعبيرا عن مدى الترحيب بالسائحين الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الإفطار الجماعي، وإعجابهم بروح التعاون والود بين المصريين بشكل عام، ومواطني جنوب سيناء بشكل خاص.

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