مخرج "قهوة المحطة" ينشر صورا من كواليس العمل

أعلن المخرج إسلام خيري، موعد عرض أولى حلقات مسلسل "قهوة المحطة" في السادس عشر من ليالي شهر رمضان الكريم، الموافق الأحد المقبل 16 مارس الجاري، على قنوات "ON" و"cbc" ومنصة "واتش آت" على فترات مختلفة، وذلك ضمن أعمال النصف الثاني من الموسم الدرامي الرمضاني 2025.

ونشر المخرج إسلام خيري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من الصور لكواليس العمل، معلقا "قهوة المحطة ١٦ رمضان إن شاء الله".

مسلسل "قهوة المحطة" تدور أحداثه في إطار من الغموض والجريمة والإثارة والتشويق، حول وكيل نيابة شاب يتولى مهمة التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار، وأثناء بحثه عن القاتل ومحاولة كشف أسرار الجريمة، يجد نفسه عالقًا بين الأدلة وحدسه الشخصي، وأمام عدد من الأشخاص الذين تصوب نحوهم أصابع الاتهام.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانين: رياض الخولي، هالة صدقي، إنتصار، بيومي فؤاد، أحمد غزي، أحمد خالد صالح، علاء مرسي، رشدي الشامي، محمد الصاوي، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، أحمد ماجد، عمر شريف بدر، وآخرون، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.