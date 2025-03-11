إنقاذ القمة.. وزير الرياضة يتواصل مع الأهلي والرابطة والجبلاية

يتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حالياً لإنقاذ لقاء القمة بين الزمالك والأهلي مساء اليوم الثلاثاء علي استاد القاهرة الدولي.

ويجري وزير الرياضة مشاورات بين مجلس ادارة النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة لإنهاء الأزمة بعد التصعيد في الساعات الأخيرة.

ومن ناحية آخري اجتمع منذ قليل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بطاقم الحكام المصري المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي، ويأتي هذا رغم تهديد الأهلي في بيان رسمي بعدم لعب المبارة بحكم مصري.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام الذي يقود مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة : محمود بسيوني

مساعد أول : أحمد توفيق طلب

مساعد ثان : سامي هلهل

حكم رابع : حمادة القلاوي

حكم فار : أحمد الغندور

مساعد فار: هاني عبدالفتاح

مساعد فار : محمد الشناوي

ومن جانبه أرسل النادي الأهلي خطابا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم.

وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.