محافظ القليوبية يتابع إزالة العقارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عبد الجليل رئيس مدينة الخصوص.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتأمين المارة والمنشآت المجاورة خلال عمليات الإزالة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما وجه المحافظ مقاول الأعمال بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة، للانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المساحة المطلوب إخلاؤها في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ على أهمية مشروع توسعات الطريق الدائري، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المروري وتحسين حركة النقل على الطريق.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات تواجه المشروع، وتسريع وتيرة العمل، لضمان الانتهاء منه في المواعيد المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة.

كما وجه بضرورة رفع مخلفات الإزالة أولًا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

حملة لإزالة العقارات

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