استمرار فعاليات قوافل الخير بمدن جنوب سيناء

الثلاثاء 11/مارس/2025 - 05:33 م

تستمر محافظة جنوب سيناء فى توزيع قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بكافة القرى والوديان التابعة لمدن دهب ونويبع وطابا تزامنا مع شهر رمضان وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن الأسرة السيناوية في توفير احتياجاتها الأساسية.

تم توزيع عدد من المواد الغذائية بكلا من مدينة دهب بتوابعها العصلة ووادي مجيرح , مدينة نويبع وتوابعها ( وادي غزالة- النواميس- السفة- مجرح ١ - مجرح ٢- صمغي- بير زغير- المالحة - الشيخ عطية) , مدينة طابا بتوابعها ( المحاش الاعلي- الشاطئ الوردي- النجمات- القرية البدوية- طوبية- رأس النقب).

وشدد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، على استمرار التوزيع في المدن والتجمعات البدوية ليصل الدعم إلى كافة فئات المجتمع تزامنا مع الشهر الفضيل معربا عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات التي تساهم في تقديم الدعم لأهالي المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير الدعم المستمر لأهالي المحافظة طوال شهر رمضان المبارك.