محافظ القليوبية يقود حملة لتنظيم مواقف سيارات نقل الركاب ببنها

قاد المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكثفة لتنظيم مواقف سيارات السوزوكي المخصصة لنقل الركاب، بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، حيث جرى توجيه السيارات السوزوكي إلى المواقف المخصصة لها في موقف السيارات العمومي بمدينة بنها.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحد من المواقف العشوائية التي كانت تعرقل الحركة المرورية في المدينة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة في تحسين المظهر العام للشوارع وتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى توفير الراحة للمواطنين.

ولاقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان مدينة بنها، الذين أبدوا ارتياحهم لتنظيم حركة سيارات السوزوكي وتخفيف الزحام في الشوارع. وقد أكد عدد من المواطنين على أهمية استمرار هذه الحملات وتطبيق القانون على المخالفين لضمان عدم عودة المواقف العشوائية مرة أخرى.

وأهاب محافظ القليوبية بسائقي السوزوكى الالتزام بالأماكن التي جرى تخصصيها أماكن لانتظار السيارات بداخل موقف بنها العمومي.

حملة لتنظيم السيارات

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