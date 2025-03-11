11 رمضان.. موعد الإفطار وعدد ساعات الصوم

شهر رمضان 2025 هو شهر التوبة والإنابة، حيث يفتح المسلمون في هذا الشهر صفحة جديدة مع الله تعالى، ليكون فرصة للرجوع إليه والتوبة عن الذنوب، ويعد انطلاقة للأعمال الصالحة التي تقربهم إلى رضاه، ويعتبر رمضان بالنسبة للمسلمين، وقتًا مثاليًا للتطهر الروحي، وزيادة الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله.

ويزداد الاهتمام بمواقيت الصلاة خلال شهر رمضان 2025، وخاصة مواعيد أذان الفجر والمغرب، إذ يحرص المسلمون على معرفة وقت السحور وموعد الإفطار بشكل دقيق، من أجل تنظيم عباداتهم وأوقاتهم بالشكل الأمثل.

ويصادف يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، الموافق 11 رمضان، أن يكون عدد ساعات الصيام في محافظة القاهرة 13 ساعة و38 دقيقة، ويبدأ المسلمون في القاهرة بالإفطار عند الساعة 6:01 مساءً، أما بالنسبة للمقيمين في مناطق أخرى، فيجب عليهم مراعاة فروق التوقيت بحسب مواقعهم الجغرافية.

ويبحث العديد من الصائمين عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025، حيث يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة لأداء عباداتهم في أوقاتها المحددة، وبحسب إمساكية شهر رمضان، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان ستكون كما يلي:

أذان الظهر: 12:05 ظهرًا.

أذان العصر: 3:28 عصرًا.

أذان المغرب: 6:01 مساءً.

أذان العشاء: 7:18 مساءً.

أما بالنسبة لعدد ساعات الصيام، فيبلغ في اليوم الحادي عشر من رمضان 13 ساعة و38 دقيقة.