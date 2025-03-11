ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الكندية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليمات إلى وزير التجارة بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 25% و50% على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا، مشيرًا إلى أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا حالة طوارئ وطنية في قطاع الكهرباء، مبررًا ذلك بالإجراءات التجارية التي اتخذتها كندا ضد واشنطن.

وأكد أن الإدارة الأمريكية سترفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة بدءًا من 2 أبريل المقبل، في حال عدم إلغاء كندا لرسومها الجمركية المفروضة على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الزيادة في الرسوم الجمركية تأتي ردًا على الإجراءات الكندية التي تفرض رسومًا على الكهرباء الأمريكية المصدرة إلى كندا.