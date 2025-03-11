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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الكندية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليمات إلى وزير التجارة بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 25% و50% على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا، مشيرًا إلى أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا حالة طوارئ وطنية في قطاع الكهرباء، مبررًا ذلك بالإجراءات التجارية التي اتخذتها كندا ضد واشنطن.

وأكد أن الإدارة الأمريكية سترفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة بدءًا من 2 أبريل المقبل، في حال عدم إلغاء كندا لرسومها الجمركية المفروضة على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الزيادة في الرسوم الجمركية تأتي ردًا على الإجراءات الكندية التي تفرض رسومًا على الكهرباء الأمريكية المصدرة إلى كندا.

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