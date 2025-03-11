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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: ندعم استقرار السودان والصومال.. وأمن البحر الأحمر أولوية

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر للمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع في السودان والتوصل إلى حل سياسي شامل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفيما يتعلق بالصومال، جدد عبدالعاطي التأكيد على أهمية دعم استقرار الصومال واحترام سيادته ووحدة أراضيه، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية.

كما ناقش اللقاء التحديات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، حيث شدد عبدالعاطي على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على استقرار الممرات الملاحية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية استراتيجية لمصر.

وأوضح أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

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