محافظ سوهاج يتفقد المرسى السياحي بالكورنيش الغربي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بنطاق حي غرب سوهاج، في جولة ميدانية رافقه خلالها الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير المساعد، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

وأشاد المحافظ بموقع المرسى الفريد الذي يمتد على طول الكورنيش الغربي لمسافة 130 مترًا، مشيرًا إلى أهمية تطويره ضمن خطة المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وزيادة عدد المراسي السياحية لاستقبال حركة البواخر السياحية القادمة إلى المحافظة.

وأكد سراج ضرورة أن تشمل أعمال التطوير والتجميل تصميمات تتماشى مع رؤية المحافظة، مع مراعاة إضفاء الهوية البصرية لمحافظة سوهاج على المشروع، كما وجه مديرية الإسكان بالمحافظة لإعداد التصميمات المناسبة لهذه الأعمال، بما يساهم في تحسين استغلال المرسى ويجعله نقطة جذب سياحي.

كما تفقد المحافظ المحلات المنشأة أسفل الكورنيش، وطلب سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال تلك المحلات بما يوفر فرص عمل والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحسين ورفع كفاءة تلك المنطقة.

يُذكر أن المرسى السياحي بالكورنيش الغربي لم يتم استغلاله منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل من خطة تطويره خطوة هامة نحو تعزيز القطاع السياحي في سوهاج.