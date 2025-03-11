«المصرية للتخطيط العمراني»: مصر تشهد أكبر طرح سكني لتوفير وحدات ملائمة للمواطنين

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إنّ الدولة المصرية تشهد أكبر طرح إسكاني لتوفير سكن ملائم لكل المواطنين، موضحا أن هذا الطرح يأتي بعد القيام بتأسيس بنية أساسية قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.

وأضاف «غيث»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الطرح الإسكاني الكبيرة الذي تشهده الدولة أتى بعد القبول الاجتماعي الكبير الذي لاقاه الطرح الأخير، إذ أن كل طرح قُدم قبل هذا لقي إقبالا كبيرا من فئات كثيرة من المجتمع، مشيرا إلى أن هذا التأسيس للبنية الأساسية وهذا القبول الاجتماعي مسبوقا بتعهدا بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 حتى 2030 بهدف توسيعه.

وتابع: «الدولة المصرية تستهدف توفير المسكن الملائم الآمن لكل شرائح المجتمع»، لافتا إلى أنه في الماضي كانت تُطرح الواحدات السكنية من منظور توفير مسكن يوفر الحد الأدنى لمتطلبات أفراد المجتمع لكن الآن تقدم مصر إسكان يحقق جودة الحياة للارتقاء بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا ويحافظ على البيئة.