ضمن خطة التطوير.. تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالعتبة

أعلنت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تغير خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع خطة تطوير منطقة العتبة الخضراء بوسط القاهرة، وبالتعاون مع إدارة المرور للقضاء على تكدس السيارات وتنظيم حركة الدخول والخروج بهذه المنطقة الحيوية.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انه تم البدء في تغير خطى 800مم و150 مم بمنطقة العتبة ضمن برنامج التطوير المحدد للمنطقة بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة وشركات الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وينتهي العمل بهذه الخطوط خلال أسبوع حتى يمكن للمحافظة الانتهاء من باقي المشروعات التي تقوم بها.

أشار، ان الشركة تقوم بتغير الخطوط الحالية التي تم انشاؤها منذ أكثر من 70 عاما.

أفاد المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحي القاهرة، انه يتم الان تغير خط كامل بطول 12 بوصة بمنطقة العتبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في هذه المنطقة، ووضع الدراسات الكاملة لتنفيذ كامل الاعمال ضمن برنامج التطوير الحالي للمنطقة.