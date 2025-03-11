محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين بالخانكة.. صور

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لقاءه الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة، حيث استقبل عددًا من المواطنين واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم المتنوعة.

تركزت طلبات المواطنين حول توفير فرص عمل للشباب، وخاصة في المصانع والشركات الموجودة بالمحافظة، وطالب بعض المواطنين بتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروف المعاقين واحتياجاتهم الخاصة.

كما تناول اللقاء بعض المشاكل الأخرى التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، مثل مشاكل الصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والتعليم، والصحة.

وحرص محافظ القليوبية على متابعة ملفات البناء والتصالح، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن، ووجه المسؤولين بسرعة البت فيها وتيسير الإجراءات.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى إلى حل مشاكل المواطنين في هذا الملف، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة.

وجرى خلال اللقاء حل العديد من المشاكل المتعلقة بالتصالح والبناء، مما أدى إلى ارتياح المواطنين.

وأكد المحافظ على حرصه الشديد على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ووجه المسؤولين التنفيذيين بدراسة جميع الطلبات المقدمة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل للشباب، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.