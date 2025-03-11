رئيس "القومي للمرأة" تلتقي نائب المدير التنفيذي لليونيسيف

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حنان سليمان نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30"CSW69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

تناول اللقاء استعراض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من برامج وحملات توعية ساهمت في خفض معدلات الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، علاوة على مناقشة أهمية القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات وأهمية التعديلات القانونية لتغليظ عقوبة الختان وتطبيبه.

كما تناول اللقاء الإشارة إلى الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات فى مصر الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، برنامجى دوي ونورة وأهمية تمكينهن ورفع قدراتهن.