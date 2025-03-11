شاب ينهي حياته شنقا داخل منزله بالفيوم

أنهى شاب حياته بتعليق رقبته في سقف حجرة نومه بعزبة عبدالله بيه التابعه لقرية منشاة الجمال بمركز طامية بمحافظة الفيوم، لمرورة بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من إحدى الأسر بعزبة عبدالله بيه بنطاق المركز، بعثورهم على جثة شاب مشنوقا داخل غرفته في منزله.

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية المركز إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة «أشرف سعد عبد الحفيظ»، 33 سنة، مشنوقا معلقا من رقبته في سقف الغرفة بواسطة حبل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أكدت أسرته، أنّه كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ فترة.

وعاينت الشرطة الجثة، ثم أنزلوها من المشنقة، واستدعت قوات الأمن سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة، لتشريح الجثة وتحديد وقت الوفاة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.