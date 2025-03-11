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الأربعاء 12 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي قبل الدبابات باتجاه القاهرة، في نطاق محافظة الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بعد الدبابات، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 شخصا، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفي الفيوم العام، و5 مصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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