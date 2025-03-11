OPPO تدعم المواهب الكروية الصاعدة من خلال شراكة جديدة مع The Maker Football

أعلنت OPPO، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الذكية، عن تعاونها مع أكاديمية The Maker Football لدعم وتطوير جيل جديد من المواهب الكروية في مصر. تهدف هذه الشراكة إلى توفير برنامج تطوير متكامل يشمل التدريب الرياضي، التغذية، التعليم، مهارات القيادة والتواصل، واتخاذ القرار، مما يساهم في إعداد الشباب لمستقبل أكثر إشراقًا.

وفي إطار هذا التعاون، تم إطلاق بطولة The Maker X OPPO Dream League، التي تستهدف اكتشاف أبرز المواهب الكروية الواعدة في مختلف المحافظات المصرية، من خلال مشاركة 600 طالب بحلول نهاية العام. تعكس هذه المبادرة التزام OPPO بدعم الشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم، بما يتماشى مع قيم العلامة التجارية القائمة على الابتكار والجرأة والسعي وراء النجاح.

وأكدت OPPO أن رؤيتها تتجاوز تقديم التكنولوجيا، حيث تسعى إلى توفير تجارب متكاملة تساعد المستخدمين، لا سيما الشباب، على عيش اللحظة وتحقيق طموحاتهم. ويعكس شعارها الجديد "أصنع لحظتك" هذا المفهوم، حيث تشجع الجميع على الاستفادة من كل فرصة متاحة والتعبير عن إمكاناتهم.

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على التزام OPPO بدعم الجيل القادم من المواهب، سواء في مجال التكنولوجيا أو الرياضة، من خلال توفير الأدوات اللازمة للنجاح. تابعوا آخر المستجدات حول بطولة The Maker X OPPO Dream League لمعرفة كيف تواصل OPPO إلهام الشباب ودفع عجلة الابتكار نحو مستقبل أكثر إشراقًا.