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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المؤتمر : توجيهات السيسي بخفض معدلات التضخم سيسهم في تحسين المعيشة وضبط الأسعار

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
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أشاد أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتكثيف الجهود لتحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ومتابعة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الانضباط المالي للدولة.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هذه التوجيهات تأتي في توقيت هام للغاية، حيث تواجه مصر والعالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما يستوجب العمل الدؤوب على استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي.


وأوضح “منصور”، أن تخفيض معدلات التضخم سيكون له تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين اليومية، حيث يساهم في ضبط الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية رفع معدل الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتجنب تراكم الديون.


وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن خفض معدلات الدين العام هو أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة، لما له من أثر مباشر في تحسين تصنيف مصر الائتماني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.


وأكد أن توجيهات الرئيس تؤكد على الحاجة إلى مواصلة الجهود لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد، ويعزز فرص النمو الاقتصادي. 

الدين العام الفائض الأولي القدرة الشرائية التضخم