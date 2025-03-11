بيبسيكو مصر تطلق حملة "30 يوم خير ومكملين" بالتعاون مع بنك الطعام المصري

تواصل مجموعة شركات بيبسيكو مصر، جهودها الخيرية خلال شهر رمضان عبر حملة "30 يوم خير ومكملين"، بالتعاون مع بنك الطعام المصري وبدعم من مؤسسة بيبسيكو، بهدف تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

تشمل الحملة توزيع مليون وجبة، وتركيب شبكات مياه نظيفة في القرى المحرومة، في إطار مبادرة "نملى قلوبهم سعادة" التي تنفذها الشركة للعام الثاني على التوالي.

وتركز الحملة هذا العام على تحقيق أثر مستدام يمتد لما بعد رمضان، من خلال توصيل المياه النظيفة للقرى الأكثر احتياجًا، وإقامة موائد رحمن يومية، وتوزيع كراتين الغذاء لضمان استمرار الدعم للأسر المستحقة. وحرص موظفو بيبسيكو مصر وعائلاتهم على المشاركة الفعالة في تنفيذ أنشطة الحملة، تأكيدًا على التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز ثقافة التضامن والعطاء.

وفي إطار مشروعات المياه، تم تركيب شبكات مياه نظيفة بالكامل في عدة قرى بمحافظات الجيزة، البحيرة، الغربية والمنيا، مما مكّن الأسر من بدء رمضان بمصدر مستدام للمياه النظيفة.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت بيبسيكو مصر 4 موائد رحمن يوميًا تستقبل آلاف الأفراد، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة طوال الشهر إلى 100,000 وجبة، بالإضافة إلى استكمال توزيع كراتين الغذاء على آلاف الأسر، ليصل إجمالي الدعم الغذائي إلى مليون وجبة.

وأكد كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بيبسيكو مصر، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية، حيث لا تقتصر على تقديم الدعم فقط، بل تسعى إلى إشراك موظفي الشركة وعائلاتهم في دعم الأسر المحتاجة، مما يعزز التضامن المجتمعي ويجعل الخير تجربة ملموسة داخل أسرة بيبسيكو الممتدة. وأضاف أن الشركة تؤمن بأن الغذاء والمياه النظيفة حق أساسي لكل فرد، وتسعى من خلال هذه الحملة إلى تخفيف معاناة الأسر المستحقة وتحقيق أثر إيجابي مستدام في حياتهم.

وشدد على أن التزام بيبسيكو مصر تجاه المجتمع المصري يمتد لأكثر من 75 عامًا، وستواصل الشركة تقديم الدعم والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر صحة واستدامة للجميع.