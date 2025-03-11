هبة مجدي: زوجي الضهر والسند ومسلسل قصة الأمس كان الأطول في تصويره

حلت الفنانة هبة مجدي ضيفة برنامج أرقام مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي وكشفت عن كواليس حياتها وأعمالها الفنية.

وأكدت مجدي أن العمر مهم جدا مينفعش يبقى مجرد رقم لأن كل فترة لها طبيعتها.

‎وقالت مجدي: "عن نفسي رقم العمر بربطه بالزواج والإنجاب وبفضله في أواخر العشرينات لأن صعب مجهود الحمل والولادة في عمر متأخر أو بدري و النضج مرتبط بالسن والخبرات مش عامل واحد انت الشغل الناجح مالهومش سن هما مرتبطين بالاجتهاد والحظ والمكتوب ياما ناس بتلمع وهي كبيرة

‎وتابعت: جملة كامل العدد في القاعة ده نجاح ومسؤولية كبيرة لأنه إقبال على شغلك وده حاجة تبسط جدا و رقم الترند مش بيهمني لأنه بالنسبة لي بيطلع عادة للأسوأ و المهم في الإيرادات وأرقام المشاهدة تبقى حقيقية

وأضافت: "معرفش أجور زملائي إيه ولو ركزت على النقطة دي وقتها القيمة هتقل والأجر العالي هيتحققلك لو اشتغلت كويس وبقيت مطلوب.

اما ترتيب الأفيش بيضايق فبرضه مبقيتش أركز فيه لأن كتير اتفاقات مش بتتم اللي يهمني هو الدور وتأثيره على الجمهور.

وعن ارقام المتابعين سارت قائلة:"مكانتش مهمة في بدايات ظهور السوشيال ميديا.. بعد فترة بقت مهمة ولقيت ناس كتير بتعلق على الأرقام اللي عندي و عن نفسي حلو إحساس إن فيه متابعين حقيقيين و ده بيبان في تفاصيل كثير وفي الشارع.

وأضافت: "بحب توقيت نزول العمل في رمضان ميتنسيش وبيهون تعب شهور التصوير اللي قبلها.

وأكدت :"جوزي بعتبره الضهر والسند وأمي وحماتي الواحدة منهم بعشرة.

وتابعت قائلة: أول عمل ليا في التمثيل كان مسلسل في صوت القاهرة كان عندي ٨ سنين و كنا أطفال بنشتغل بدون أجر و خدت سنين كتير عشان أوصل لأول خطوة ترضيني ويعني من عمر ٨ سنين لحد ما قدمت "قصة الأمس" سنة ٢٠٠٨، ومركزتش كام عمل ليا بعتبره علامات مهمة ليا و مسلسل "موسى" كان صعيدي وظروف تصويره في أماكن صعبة والمشاهد كان أغلبها ماستر سين فأوقات تصويره كانت بتوصل لـ ٦ ساعات في المشهد الواحد و أطول عمل صورته كان "قصة الأمس" مع أستاذة إنعام.. استمر لمدة سنتين وأقصر عمل ليا وبعتبره من أهم ما قدمت حلقات مسلسل "عيشها بفرحة" من قصص مسلسل "٥٥ مشكلة حب" وصورناه في ١٦ يوم وهو كان ١٠ حلقات وكنا بنصور قبل الإذاعة بيوم.