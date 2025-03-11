العثور على جثة طفلة بسطح منزلها بظروف غامضة في البحيرة

عثر الأهالي بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة طفلة على سطح منزلها فى ظروف غامضة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة النوبارية، يفيد بالعثور على جثة الطفلة " سلمي بدرعبدالواحد"، البالغ من العمر 4 سنوات، وذلك داخل جوال علي سطح منزلها.

وعلى الفور انتقلت النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون، بإشراف المستشار عمرو الحلوى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، لمكان الواقعة لإجراء المناظرة لجثمان الطفلة ومعاينة مكان العثور عليها.

وكان والد الطفله قد حرر أمس محضر تغيبها عن المنزل، في ظروف غامضة بعد البحث عنها في جميع أنحاء المدينة وعند الجيران والأقارب.

ووجه علي الفور اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي بمستشفي دمنهور التعليمي، لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف وحده البحث الجنائي بقسم شرطة النوبارية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.