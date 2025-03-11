نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. استشاري جهاز هضمي يقدم الحل السحري للحفاظ على صحة الجسم

أثناء وقت الصيام، قد يتعرض الجسم لفقد بعض الفيتامينات والمعادن بسبب عدم تناول الغذاء والسوائل لساعات كثيرة.

الفيتامينات الأكثر عرضة للنقص من الجسم أثناء الصيام وتشمل:

فيتامين C: مهم لتقوية المناعة و الجلد، ويتوفر في الفواكه والخضروات مثل البرتقال والفلفل الأخضر.

فيتامينات وتحديدا B12 ، B6 : تعمل علي إنتاج الطاقة وصحة الجهاز العصبي، وتتوفر في اللحوم، البيض، ومنتجات الألبان.

فيتامين D: مفيد لصحة العظام والمناعة، ويمكن الحصول عليه من التعرض للشمس أو المكملات الغذائية .

البوتاسيوم والمغنيسيوم: لتقوية صحة العضلات والقلب، ويوجدان في التمر، الموز، والمكسرات.

الحديد: قد ينخفض مستواه عند البعض وذلك في حالة عدم تناول مصادر الغذاء غنية به مثل اللحوم أو العدس، مما قد يؤدي إلى الاحساس بالتعب أو بالإرهاق.

قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، إن الصيام في حد ذاته لا يؤثر على فيتامينات الجسم، موضحا إلى أن الفيتامينات تتكون من مجموعتين هى فيتامينات ذائبة "التي تذوب في الماء" ، وفيتامينات تذوب وتمتص مع الدهون .

وأوضح أن الذي يتأثر فقط أثناء الصيام هي فيتامينات الدهون، مثل فيتامين k، وفيتامين E، فيتامين D، فيتامين A.

أثناء الصيام يقوم الجسم بالنحفان "ينحف" لأن جسم الإنسان يعمل علي حرق الدهون لأخذ الطاقة فبالتالي تكون الدهون ذائب فيها "الفيتامينات" فيفقد الجسم الفيتامينات الذائبة في الدهون A,k,E,D

ولفت إلى طرق لتعويض نقص هذه الفيتامينات، والحل المثالي يكون في الفترة بين الفطار والسحور، حيث يفضل أن يكون طعامنا به نسبة دهون ليست عالية كالمتاحة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

واقترح أن نعوضها بنسب معتدلة من اللحوم، الأسماك، الدجاج، ومنتجات الألبان وأيضا "البروتينات عامة" ، وهي دهون تحسن امتصاص الفيتامينات، وهكذا يعوض نقص الدهون أثناء الصيام.

ويفضل وجود طبق من الشوربة علي مائدة الإفطار لما تحتويه من دهون ذائبة من اللحوم أو الدجاج.

بالإضافة إلى تناول الزيتون طازج أو استعمال زيت الزيتون في الطعام أو في طبخ الطعام يكون أفضل لأنه من الدهون الصحية.

و أكل كمية مناسبة من المكسرات إذا كان متوفرا دون الإكثار منها حتى لا تؤدي للإصابة بالنقرس واليوريك اسيد.

وفي النهاية شدد الدكتور محمد على ضرورة تناول وجبات متوازنة خلال السحور والإفطار، وشرب كمية جيدة من الماء لتحفيز امتصاص العناصر الغذائية، والتركيز على الفواكه، الخضروات، البروتينات، والحبوب الكاملة.

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ، عليك استشارة طبيبك عند تناول المكملات الغذائية.