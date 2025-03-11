خمسة شهداء واستمرار الانتهاكات.. تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، في استمرار للعدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من منطقة نتساريم وسط غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استُشهد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في بلدة الشوكة الشرقية، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق خان يونس، مستهدفة بلدة خزاعة وشركات محلية في المنطقة. كما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعية على الأحياء الشرقية في بلدة عبسان الجديدة.

ارتفاع حصيلة الشهداء واستمرار العدوان رغم "وقف إطلاق النار"

مع استمرار القصف والتوغل العسكري، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,503 منذ بداية العدوان، فيما بلغ عدد الإصابات 111,927، وفق مصادر طبية محلية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية، من خلال الاجتياحات البرية، القصف الجوي، وهدم الأراضي الزراعية، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر.