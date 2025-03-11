ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطل سرق ربة منزل بالإكراه في النزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في سرقة منقولات بالإكراه من ربة منزل في النزهة. 

وكان قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغًا من سيدة يفيد سرقتها بالإكراه من قبل عاطل، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بسرقة منقولات المجني عليها بالاكراه، وذلك تحت تهديد السلاح، وأثناء سيرها بالطريق العام، فأشهر سلاح أبيض في وجهها وأقدم على سرقة متعلقاتها والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السجن المشدد القبض على عاطل امن القاهرة هاتف المحمول تحت تهديد السلاح شرطة النزهة قسم شرطة النزهة