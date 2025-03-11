المشدد 3 سنوات لعاطل سرق ربة منزل بالإكراه في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في سرقة منقولات بالإكراه من ربة منزل في النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغًا من سيدة يفيد سرقتها بالإكراه من قبل عاطل، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بسرقة منقولات المجني عليها بالاكراه، وذلك تحت تهديد السلاح، وأثناء سيرها بالطريق العام، فأشهر سلاح أبيض في وجهها وأقدم على سرقة متعلقاتها والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.