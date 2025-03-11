غرامة 20 مليون جنيه وهبوط وحرمان موسمين.. عقوبات منتظرة على الأهلي

تنشر “البوابة نيوز” نص لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة التي سيتم تطبيقها على النادي الأهلي حال الانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كما لوح في بيانه الصادر قبل قليل بسبب أزمة مباراة القمة.

وتنص اللائحة أنه إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة النهائية من المسابقة:

يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين.

يدفع النادي غرامة قدرها 20 مليون جنيه مصري.

يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

سيتم احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه لجميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تحديد ترتيب الفرق في المسابقة.

تبقى كافة العقوبات التي تحددها لجنة الانضباط كما هي إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء المسجلة على الفريق خلال المباريات المذكورة أعلاه.

تُلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خلال المرحلة النهائية ولغاية الانسحاب، ولن يتم حساب كافة النقاط والأهداف التي أحرزها والأهداف المسجلة في مرماه عند تحديد ترتيب المسابقة، وستظل العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط سارية بالإضافة إلى البطاقات الصفراء أو الحمراء التي مُنحت للاعبيه أو مسؤوليه أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة.