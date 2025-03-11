برلماني: التاريخ لن ينسى تضحيات الشهداء وستظل ذكراهم نبراسًا للأجيال

شارك النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، في الندوة التثقيفية الـ41، والتي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان «شعب أصيل»، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددًا من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مشاركة أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأكد «الجندي»، أن الندوة التثقيفية كانت توثيقًا للبطولات الخالدة لجنود الجيش المصري، وتعريف الأجيال الحالية بالتضحيات التي قدمها الأبطال في حرب أكتوبر، وسط إرادة الأمة المصرية التي حولت الهزيمة إلى نصر، مضيفًا أن الاحتفال بـ«يوم الشهيد» دليل على وفاء القوات المسلحة لأبنائها المخلصين، الذين سطروا تاريخهم بحروف من نور عبر تضحياتهم من أجل رفعة الوطن، وأن الدولة المصرية لم ولن تنسى شهداءها الذين قدَّموا دماءهم الطاهرة للحفاظ على تراب الوطن واستعادة أمجاده.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، على هامش مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن الاحتفال بيوم الشهيد بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ملحمة العزة والكرامة التي سطّرها أبطال القوات المسلحة، حينما انتفضوا لاستعادة الأرض والكرامة، وأثبتوا للعالم أجمع أن الإيمان والعزيمة قادران على تحقيق المستحيل.

وأشار «الجندي»، إلى أن الدولة المصرية على مدار تاريخها واجهت تحديات ضخمة تمكنت من عبورها جميعًا لمواصلة مسيرتها، وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية حيث تمكنت مصر من عبور تحديات ضخمة كادت أن تعصف بها لكنها انتفضت من جديد لتؤكد أن مصر لا تعرف الاستسلام وأن الحفاظ على تماسك هذا الوطن وحماية مؤسساته هو هدف كل مصري لا يمكن التنازل عنه أو المقايضة عليه.