مسجلا 4125 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد جلستين متتالين من الهبوط، وذلك بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بينما نجد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقلل من التأثير المباشر على تسعير الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4120 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 4095 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 4110 جنيهات للجرام.

تشهد تداولات الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة تذبذب وتحركات عرضية تحت المستوى 4130 جنيه للجرام الذي أصبح مستوى المقاومة الحالي ويحاول الذهب تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم جاء بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وذلك في ظل اعتماد تسعير الذهب المحلي بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة على حركة السعر العالمي، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار ليكون تأثيره ضعيف على تسعير الذهب.

هذا وقد صرح وزير المالية أن صندوق النقد الدولي قد وافق على صرف الشريحة الرابعة من برنامجه للإصلاح الاقتصادي في مصر البالغ 8 مليار دولار، وبالموافقة على الشريحة الرابعة تتمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار، وهو الأمر الذي يزيد من استقرار الموقف المالية وبالتالي ينعكس على استقرار حركة سعر الصرف وعلى سوق الذهب.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر بالإضافة إلى تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي لمعرفة تأثيرها على قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

شهد الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد أن شهد تراجع يوم أمس، ليجد الدعم من ارتفاع الذهب المحلي الذي يعد العامل الأساسي حالياً في تسعير الذهب المحلي، بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليبقى تأثيره محدود على تسعير الذهب.

عادت أسعار الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، بينما يبقى التذبذب في نطاق 2880 – 2930 دولار للأونصة هو المسيطر على تحركات الذهب منذ الأسبوع الماضي، ويحتاج الذهب إلى مزيد من الزخم الصاعد لاختراق هذه المنطقة واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

أغلق سعر الذهب المحلي عيار21 تداولات الأمس تحت المستوى 4100 جنيه للجرام ولكنه سرعان ما ارتفع بداية تداولات اليوم ليتداول عند 4120 جنيه للجرام، ليبقى التذبذب مسيطر على تحركات الذهب المحلي ويبقى المستوى 4130 جنيه للجرام هو مستوى المقاومة الحالية.