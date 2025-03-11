اليوم.. ارتفاع الذهب 25 جنيهًا بالأسواق متأثرة بصعود الأوقية عالميًا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بصعود الأوقية في البورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار الأمريكي بعد أنباء عن صفقة الإنفاق الدفاعي الألمانية المحتملة، التي تهدف إلى إعادة تسليح أكبر اقتصاد في أوروبا.

وصرح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، بأن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيها مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 4120 جنيها، بينما صعدت الأوقية عالميا بقيمة 25 دولار، لتسجل 2914 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

جرام الذهب عيار 24: 4709 جنيهات

جرام الذهب عيار 21: 4120 جنيها

جرام الذهب عيار 18: 3531 جنيها

جرام الذهب عيار 14: 2747 جنيها

الجنيه الذهب: 32960 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية أمس الإثنين، بنحو 25 جنيها، حيث افتتح عيار 21 تعاملاته عند 4120 جنيها، لكنه اختتم عند 4095 جنيها. أما عالميًا، فقد انخفضت الأوقية بقيمة 21 دولار، إذ بدأت التعاملات عند 2910 دولارات واختتمت عند 2889 دولار.

وأوضح امبابي أن الإنفاق الدفاعي الألماني المحتمل عزز الثقة في اليورو؛ ما تسبب في انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما ساعد على ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

كما أن الأسواق تزداد حذر بشأن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية، إذ يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد آخر، فرضت كندا رسومًا جمركية على الواردات الصينية، وهو ما قوبل بإجراءات مضادة من الصين، كرد فعل على مطالب ترامب بتخفيف الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في حالة فرضهما رسوم إضافية على السلع الصينية.

وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لا يزال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، محافظًا بشأن أي تغييرات فورية في السياسة النقدية.

كما أكدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن الاقتصاد الأمريكي لا يستدعي بعد تيسير نقدي حاد.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، يظل الذهب ملاذ آمن للمستثمرين، إلا أن ضعف الطلب الصيني على المعادن النفيسة قد يحد من موجات الصعود.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في الصين تراجع بنسبة 0.7 % على أساس سنوي في فبراير، وهو أول انخفاض منذ يناير 2024، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهو ما قد يؤثر على الطلب على الذهب في الأسواق العالمية.