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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لتفقد مستوى الخدمات والاستماع لمطالب المواطنين

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية شملت عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سوهاج.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وفريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب، وعلى لطفى، رئيس حي شرق.

وشملت الجولة تفقد شارع التحرير والشوارع المتفرعة منه، وشارع الكاشف، وشارع خلف النادي البحري، حيث شدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة العامة، مع زيادة عدد حاويات القمامة في الشوارع الفرعية لمنع إلقاء القمامة، والتقى عددا من المواطنين بالشارع، واستمع إلى مطالبهم، موجها بدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها بشكل فوري.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة تراخيص المحال التجارية والمطاعم، مع التأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار سياسة المحافظة لتحسين بيئة الحياة اليومية للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تراخيص المحال التجارية سوهاج