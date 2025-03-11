وكيل تعليم الجيزة يتفقد إدارة 6 أكتوبر التعليمية

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة وبرفقة محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، زيارة ميدانية لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وجاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، كما تفقد مدارس 6 أكتوبر التعليمية.

وشملت الجولة مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي، وخلال الزيارة الميدانية تم تسليط الضوء على مستوى الانضباط والإنتاجية داخل المدرسة، وتم الإشراف على أداء المعلمين والطلاب، حيث أظهرت المدرسة تنظيمًا في تقديم المناهج الدراسية والأنشطة التربوية.

كما تفقد عطية مدرسة الرؤية الرسمية وأشرف علي سير العملية التعليمية داخل المدرسة، حيث تم التحقق من كفاءة المعلمين وفاعلية الأنشطة التعليمية، حيث شهدت المدرسة أداءً متميزًا من المعلمين، مما ساعد على تحفيز الطلاب على التفوق.

حضر الزيارة فاتن مدكور، مدير عام الإدارة، منى البقري، وكيل الإدارة، اللتان أسهمتا في ضمان حسن سير العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ المعايير المحددة في كافة مدارس الإدارة.

وأكد عطية على أهمية المتابعة المستمرة للأنشطة الدراسية، والتوجيه إلى ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتشجيعًا على المنافسة والتفوق الأكاديمي، تم تقييم مستويات الطلاب خلال الأنشطة المدرسية، ومتابعة الأداء بشكل مستمر لضمان الجودة التربوية.

وشملت الزيارة أيضًا مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث تم متابعة سير العملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة تحسين التفاعل بين أولياء الأمور والإدارة المدرسية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

كما أثنى عطية على التفاعلِ الإيجابيِّ بين المعلمين والطلاب، حيث شهدتِ المدرسةُ فعالياتِ مسابقةِ الأوائلِ، التي حفّزت الطلاب على التفوقِ والتميزِ في كافةِ الموادِّ الدراسيةِ، مما يبعثُ برسالةٍ واضحةٍ بأنَّ المنافسةَ الأكاديميةَ هي دافعٌ لتحقيقِ التفوقِ الدراسيِّ.

كما شهدت الزيارة حوارٌ مثمرٌ بينَ وكيلِ الوزارةِ والطلابِ وحرص على الاستماعِ إلى الطلابِ ومقترحاتِهم، حيث تفاعلَ معهم بروحِ الأبِ الذي يسعى دائمًا إلى تحسينِ الواقعِ التعليميِّ والتربويِّ داخلَ المدارسِ.

كما قامَ بمحادثاتٍ مباشرةٍ مع الطلابِ، للتعرفِ على تحدياتِهم الدراسيةِ، ووعدهم بتوفيرِ الحلولِ المناسبةِ التي تضمنُ تحقيقَ التميزِ والاستمرارِ في التحصيلِ العلميِّ المتميزِ

ووجه عطية بأاهمية النظافةُ وأنها جزءٌ أساسيٌّ من العمليةِ التعليميةِ، ولا بد من التأكدِ من الحفاظِ على بيئةٍ مدرسيةٍ نظيفةٍ وآمنةٍ، وتفعيلُ سجلِ القرائيةِ بشكلٍ دوريٍّ يسهمُ في تعزيزِ مستوياتِ القراءةِ والكتابةِ لدى الطلابِ، ويعتبرُ أحدَ الركائزِ الأساسيةِ للنجاحِ الأكاديميِّ،و التقييماتُ المستمرةُ والمنتظمةُ هي الأساسُ في تحديدِ نقاطِ القوةِ والضعفِ لدى الطلابِ، ويجبُ أن تكونَ هذهِ التقييماتُ شاملةً لجميعِ الموادِّ الدراسيةِ، و"الالتزام بالتعليم المستمر وتحفيز الطلاب على التفوق هو أساس نجاح أي عملية تربوية، ونحن مستمرون في تطبيق المعايير التربوية التي تضمن جودة التعليم في جميع مدارس المحافظة.

ووجه وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمواصلة تنفيذ الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية على جميع الأصعدة، وتعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور لضمان بيئة تعليمية صحية ومنتجة.