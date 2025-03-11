ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة بؤرة إجرامية تضم ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب كميات كبيرة  من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة " نصف طن حشيش – 50 كيلو جرام هيدرو " – طبنجة).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 41,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ..

وزارة الداخلية مديرية امن جنوب سيناء 50 كيلو جرام هيدرو