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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التفاصيل الكاملة لمقتل عامل على يد جزار بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات الكاملة لجريمة مقتل عامل على يد جزار بالوراق.

وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتى أفادت بأنه نشبت مشاجرة بين "إبراهيم" المجنى عليه والجانى يدعى "نصر" بسبب وقوف الأخير أسفل منزل الأول لفترات طويل ولوقت متأخر، وفى يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وأودى بحياة المجنى عليه.
وكان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام جزار بذبح عامل بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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