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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع المطرب سعد الصغير ينهي إجراءات الإفراج عنه من قسم النزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ينهي دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير إجراءات الإفراج عن موكله من قسم شرطة النزهة، وذلك عقب قضائه فترة العقوبة المقررة عليه وهي 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة. 

وكانت محكمة مستأنف شمال القاهرة، أودعت حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وكانت قد قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، قرارها في استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وتضمن الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة سعد الحبس مع الشغل 6 أشهر.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.

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