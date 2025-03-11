دفاع المطرب سعد الصغير ينهي إجراءات الإفراج عنه من قسم النزهة

ينهي دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير إجراءات الإفراج عن موكله من قسم شرطة النزهة، وذلك عقب قضائه فترة العقوبة المقررة عليه وهي 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وكانت محكمة مستأنف شمال القاهرة، أودعت حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وكانت قد قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، قرارها في استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وتضمن الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة سعد الحبس مع الشغل 6 أشهر.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.