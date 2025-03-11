الزراعة تستعرض إنجازات الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، تقريرا بأنشطة الادارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

حيث قامت المركزية للإرشاد الزراعي بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 14 حقل ارشادي بمساحة 14 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة إرشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية، و 6 ايام حقل.

ومن الجدير بالذكر بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 24062 فدان، وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية فقد تم عمل 32 تجميعه إرشادية بمساحة حوالي 152 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي، أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ 8 ايام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، اما بالنسبة لمحصول الطماطم فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، اما بالنسبة لمحصول الفاصوليا فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ يوم ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان.

أما بالنسبة للكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل, وتم تنفيذ 2 يوم حقل ارشادي تحميل قمح او فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم تنفيذ 2 ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش، اما بالنسبة لمحصول البصل فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ 2 يوم ندوة إرشادية عن توعية استخدام الميكنة الزراعية ودورها في زيادة الانتاج، وتم تنفيذ 2 ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية، أما بالنسبة لمحصول الكتان فقد تم تنفيذ " 2 " يوم حقل بالتعاون معهد بحوث القطن والالياف.