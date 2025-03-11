ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موعد أذان المغرب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعد موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

ومع بدء شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم، وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

وتتغير عدد ساعات الصيام من يوم لآخر  حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر بينما يكون أطول يوم في نهايته ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و30 دقيقة.

ومن المقرر أن يكون موعد أذان المغرب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان بالقاهرة والموافق يوم الثلاثاء 11 مارس في تمام الساعة 6:01 مساءً.

ويكون موعد أذان العشاء الساعة  7:18 في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا ويكون هذا العام 29 يومًا وأخر أيامه 29 مارس 2025.

موعد آذان المغرب شهر رمضان تعرف على موعد أذان المغرب في اليوم الحادى عشر من شهر رمضان أكثر المواقيت موعد أذان المغرب في اليوم الحادى عشر من شهر رمضان بالقاهرة