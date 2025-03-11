تأجيل محاكمة متهمي داعش حلوان

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء، برئاسه المستشار وجدي عبدالمنعم، تاجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 27 ابريل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.