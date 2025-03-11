جامعة سوهاج تواصل صعودها في تصنيف URAP وتتقدم 82 مركزًا عالميًا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف URAP للعام الأكاديمي 2024-2025، حيث جاءت في المركز 1316 عالميًا من بين 3000 جامعة مصنفة متقدمة 82 مركزًا عن ترتيبها في العام السابق وعلى الرغم من زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة إلى 37 جامعة، إلا أن جامعة سوهاج تقدمت محليًا لتحتل المركز 18 على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد النعماني أن هذا التقدم يعكس الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الجامعة لتعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية من خلال تحسين جودة البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على نشر أبحاثهم في المجلات العلمية المرموقة إلى جانب تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات العالمية الرائدة.

واوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة ان تصنيف URAP يعد واحدًا من أهم التصنيفات العالمية التي تعتمد على مخرجات الإنتاج العلمي للجامعات حيث يتم تصنيف الجامعات بناءً على أدائها الأكاديمي باستخدام ستة مؤشرات رئيسية تشمل عدد المقالات المنشورة بنسبة 21% وعدد الاستشهادات البحثية بنسبة 21% وإجمالي تأثير المقالات بنسبة 18% وإجمالي تأثير الاستشهادات بنسبة 15% ومعدل التعاون البحثي الدولي بنسبة 15% وإجمالي عدد الوثائق البحثية بنسبة 10%، ويستند التصنيف إلى بيانات موثوقة من منصات بحثية عالمية مثل Web of Science (Clarivate – InCites) لضمان قياس دقيق لأداء الجامعات على مستوى البحث العلمي والتأثير الأكاديمي.