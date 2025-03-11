تمهيدا لافتتاحه.. رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المعامل المركزية بكفر سعد

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، تمهيدا لافتتاحه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، وكذلك تفقد مخازن الجامعة.

رافقه خلالها الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، مكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع وجرى إنشاؤه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

تفقد المعامل المركزية

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