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الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس القومي للمرأة تلتقي بوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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اجتمعت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع  ماهينور اوزدمير وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية فى تركيا، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمناهج عمل بيجين +30"CSW69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وحمايتها من العنف وخاصة العنف السيبراني، حيث استعرض الجانبين التقدم المحرز فى ملف العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

 


كما تناول اللقاء مناقشة التعاون في إطار عضوية مصر وتركيا فى منظمة التعاون الإسلامي وإمكانية عقد ندوات لعرض التجارب المصرية التركية في مجالات تمكين المرأة، علاوة على بحث سبل التعاون بين لجان المرأة بالبرلمان للجانبين لتبادل الخبرات،وتوطيد العلاقات المصرية التركية.

المجلس القومي للمرأة ماهينور اوزدمير وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية فى تركيا هامش مشاركتها على رأس وفد مصر