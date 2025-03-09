"القومية للفنون الشعبية" و"الليلة الكبيرة" يخطفان أنظار جمهور "هل هلالك".. صور

انطلقت فعاليات الليلة الثانية للنسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وأحيث الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة الثانية من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها: "الموشح، المجوز، الأغانى، فتوات قبلي، الحجالة، أم الخلول، الحصان، التنورة، العصا"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير عام الفرقة.

وشهدت الليلة الثانية من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، فعاليات منصة "أغانى زمان" التى قدم عليها الفنان عبدالرحمن عبدالله عدد من أغانى الأطفال منها تتر مسلسل الكرتون الشهير "بكار"، كما شهدت الليلة فعاليات منصة "مزيكا" التى قدم عليها الفنان عمرو درويش مقطوعات موسيقية لأشهر أغانى الفنانة شادية.

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تحرص على مشاهدته كافة أعمار الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يعرض الأوبريت لمدة ١٥ ليلة عرض.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى يوم ٢١ مارس الجاري.