بالموسيقي العربية.. قصور الثقافة تطلق ثاني ليالي رمضان بالدقهلية

استقبل ستاد المنصورة الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.



بدأت فعاليات الحفل، التي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بلقاء بعنوان "الحفاظ على الأسرة المصرية ابني كيان" تحدث خلالها عادل الباز مدير عام بالمعاش حول دعم وتمكين الأبناء، وضمان حقهم في أخذ فرصة تكوين أسرة، من خلال تعريفهم بأسس بناء الأسرة المستقرة وكيفية الحفاظ عليها من التحديات المختلفة، ورفع وعيهم وإكسابهم المهارات بمختلف الجوانب ذات الصلة بالحياة الأسرية السليمة، وتعريفهم بالأدوار المختلفة لأعضاء الأسرة وبالحقوق والواجبات، مع التركيز على أهمية اختيار شريك الحياة على أسس التربية الإيجابية السليمة لضمان حياة مستقرة، بالإضافة إلى تعريفهم بالجوانب الشرعية في الحياة الأسرية، وكل ما يخص الصحة الإنجابية، بحضور عزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة.



وتوالت الفقرات الفنية بورشة رسم للفنان محمد فتحي، إلى جانب عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسين موسى، قدمت الفرقة باقة من الأغاني منها: "مستنياك، سيرة الحب، بتونس بيك، جميل وأسمر، علي رمش عيونها، علي اللي جري، سواح، مقطوعة موسيقية أهلا رمضان".



واختتمت فقرات الليلة التي نفذت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر، بورشة رسم للفنان محمد فتحي، إلى جانب لقاء أدبي للشاعرة أميرة المحمدي شاركت بقصائدها "روحى فيك،هو لأه ماحبّكيش،لو ها أقولك، كنت فاكره الدنيا سادة.