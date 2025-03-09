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الأحد 09 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم 3 أشقاء.. مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب تروسيكل في ترعة بمطروح

مستشفى الحمام المركزي
مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح
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لقى 2 مصرعهما وأصيب 2 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الأحد؛ إثر حادث انقلاب تروسيكل بترعة الحمام، وتم نقلهم لمستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين بثلاجة المستشفى تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.

استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين باسم خالد عمر السيد، 23 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم بعزبة الشيخ صابر الحمام، وحبيبه عبده عبد الباقي، 11 سنة، طالبة مقيمة حفر الباطن الحمام، كما استقبل مصابين اثنين هما آدم عبده عبد الباقي 4 سنوات، مقيم حفر الباطن الحمام، يعاني من جرح رضي بالجبهة، وريماس عبده عبد الباقي 10 سنوات، طالبة مقيمة حفر الباطن الحمام، تعاني من كدمة بالوجه. 

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

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