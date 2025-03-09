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الأحد 09 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد عرض «وتقابل حبيب» الحلقة 8| ياسمين عبد العزيز: «ربنا نصرني».. والجمهور يرد

البوابة نيوز
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت، قائلة: "أنا مبسوطة أوي ربنا نصرني الحمد لله ربنا يديمها نعمة"، لتنهال عليها التعليقات من جمهورها ومتابعي مسلسلها الرمضاني وتقابل حبيب الذي تتصاعد أحداثه وتعرضت خلاله للخيانة من زوجها. 

وجاءت التعليقات مليئة بخفة الدم، حيث علق أحد المتابعين، قائلا: "نصرك على مين يا غاليه واحنا نكمل دعاوي عليه قبل المغرب وفي التراويح"، وعلقت أخرى قائلة: "النصر فين بس العيله دي شكلها قويه ومفتريه".

وكتب آخر: "نصرك ايه دول دشملوكي، بينما تساءل آخر  طيب نصر ياسمين ولا ليل".

تعليقات المتابعين 

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تشارك خلال الماراثون الدرامي الرمضاني بمسلسل وتقابل حبيب.

تدور أحداث وتقابل حبيب حول امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتقرر الانفصال عنه وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا، العمل إﺧﺮاﺝ محمد حمدي الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمي  محمود عمرو ياسين  خالد سليم  نيكول سابا إيمان السيد.

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