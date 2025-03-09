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الأحد 09 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الدخول الرسمي الأول في الصوم الكبير لعام 2025 بكنيسة القيامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت كنيسة القيامة في القدس، مساء أمس السبت، الدخول الرسمي الأول في الصوم الكبير لعام 2025، حيث نظم موكب بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمشاركة حشد من المؤمنين. 

ترأس الموكب الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، في جو من الروحانية والتقوى.

وقد بدأ الاحتفال بتجمع المؤمنين في ساحة الكنيسة، حيث رددوا الألحان الدينية التقليدية، في حضور عدد من رجال الدين والمصلين. وكان لهذه المناسبة وقع خاص في قلوب الحضور، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه اللحظة الهامة في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في القدس.

وسوف يتواصل الاحتفال طوال فترة الصوم الكبير، حيث يتشارك المؤمنون في الصلاة والطقوس الدينية في سبيل تعزيز الروحانية والإيمان في هذا الموسم المقدس.

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