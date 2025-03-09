لليوم الـ8 على التوالي| عرض «السرب» وفقرات السيرك القومي والآلات الشعبية بمسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، تقديم فقرات "خيمة البالون الرمضانية" لليوم الثامن بمسرح البالون.

قدم فنانو السيرك القومي بقيادة المخرج وليد طه مجموعة من الفقرات الاستعراضية المتنوعة، وقدمت فرقة الآلات الشعبية تحت إشراف الفنانة لبنى الشيخ إستعراض عرائس ماريونت، كما قدمت فرقة أنغام الشباب تحت إشراف الفنان وليد الحسيني فقرة التخت الشرقي.

وضمن فعاليات خيمة البالون الرمضانية وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية تم عرض فيلم "السرب" من بطولة الفنانين: أحمد السقا، نيللي كريم، عمرو عبدالجليل، شريف منير، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

تقام خيمة البالون الرمضانية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.