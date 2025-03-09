منى رزق تشارك العاملين في مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية وجبة الإفطار

قامت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بزيارة إلى مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي لفتة إنسانية مميزة شاركت العاملين تناول وجبة الإفطار، ويأتي ذلك في إطار متابعة سير العمل وحرصًا على الاطمئنان على انتظام الأداء واستقرار الشبكة القومية.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية والدكتور بهاء الدين سعود رئيس قطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية والدكتور عادل العمري رئيس قطاعات التشغيل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المهندسة مني رزق على تعزيز التواصل المباشر مع فريق العمل، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لضمان أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتشغيل الشبكة القومية حيث تابعت الإجراءات المتخذة من كافة الأطراف لتأمين تشغيل الشبكة الكهربائية الموحدة بأفضل جودة فنية وكفاءة اقتصادية، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

كما أشادت بمستوى الآداء ومن جانبهم شكرها الجميع على اهتمامها ورعايتها متمنين لها دوام النجاح والتميز مع وعد من سيادتها بتكرار اللقاء.