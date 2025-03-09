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الأحد 09 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس القمة 130| تركيز وحماس في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك.. صور

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة القمة 130، مساء أمس السبت، على ملعب التتش وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر. 

ويستعد الأهلي لمباراة القمة 130 أمام الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. 

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، فيما أدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

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